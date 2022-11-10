«Арсенал» вылетел из Кубка лиги, уступив «Брайтону»

В Кубке лиги Англии «Арсенал» дал отдохнуть своим лидерам в домашнем матче с «Брайтоном». Ближайшие резерв «канониров» сыграл не хуже противника по статистическим показателям, но все же уступил 1:3. Эдди Нкетиа открыл счет на 20-й минуте, но дальше лондонцы только пропускали от Данни Уэлбека, Каору Митомы и Тарика Лемпти.