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Англия. Кубок лиги

«Арсенал» вылетел из Кубка лиги, уступив «Брайтону»

10 Ноября 2022 • 00:44 Комментировать
Арсенал
1:3
Брайтон
окончен

В Кубке лиги Англии «Арсенал» дал отдохнуть своим лидерам в домашнем матче с «Брайтоном». Ближайшие резерв «канониров» сыграл не хуже противника по статистическим показателям, но все же уступил 1:3. Эдди Нкетиа открыл счет на 20-й минуте, но дальше лондонцы только пропускали от Данни Уэлбека, Каору Митомы и Тарика Лемпти.

Протокол игры  
Арсенал1:3Брайтон
(1:0) Нкетиа Эдди20'  
  27'Уэлбек Данни (1:1)
  58'Митома Каору (1:2)
  71'Лемпти Тарик (1:3)
Хейн Карл-Якоб  26'Седрик СоарешСалиба Вильям 63' (Габриэль дос Сантос ( 63') Холдинг РобТирни Киран 72' (Жезус Габриэль ( 72') Эльнени Мохамед  25'Самби Локонга Альберт-Мбойо 80' (Джака Гранит ( 80') Маркус Аленсар 62' (Мартинелли Габриэл ( 62') Виейра Фабиу 72' (Зинченко Александр ( 72') Нелсон РайсНкетиа Эдди
Запасные: Тёрнер МэттЭдегор МартинУайт БенПарти Томас
Стил ДжейсонВельтман ЙоелКолуилл ЛевиДанк Льюис 60' (Уэбстер Адам ( 60') Лемпти ТарикГилмор БиллиКайседо Мойсес  8' 46' (Митома Каору ( 46') Марч Соломон 46' (Гросс Паскаль ( 46') Энсисо Хулио 76' (Эступиньян Первис ( 76') Сармиенто Джереми  43' 79' (Ундав Дениз ( 79') Уэлбек Данни
Запасные: Санчес РобертМоран ЭндрюТёрнс ЭдФергюсон Эван
09 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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