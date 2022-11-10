«Арсенал» вылетел из Кубка лиги, уступив «Брайтону»

В Кубке лиги Англии «Арсенал» дал отдохнуть своим лидерам в домашнем матче с «Брайтоном». Ближайшие резерв «канониров» сыграл не хуже противника по статистическим показателям, но все же уступил 1:3. Эдди Нкетиа открыл счет на 20-й минуте, но дальше лондонцы только пропускали от Данни Уэлбека, Каору Митомы и Тарика Лемпти.
Протокол игры
|(1:0) Нкетиа Эдди20'
|27'Уэлбек Данни (1:1)
|58'Митома Каору (1:2)
|71'Лемпти Тарик (1:3)
Хейн Карл-Якоб• 26'Седрик Соареш•Салиба Вильям63' (Габриэль дос Сантос (63') •Холдинг Роб•Тирни Киран72' (Жезус Габриэль (72') •Эльнени Мохамед• 25'Самби Локонга Альберт-Мбойо80' (Джака Гранит (80') •Маркус Аленсар62' (Мартинелли Габриэл (62') •Виейра Фабиу72' (Зинченко Александр (72') •Нелсон Райс•Нкетиа Эдди
Запасные: Тёрнер Мэтт•Эдегор Мартин•Уайт Бен•Парти Томас
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Колуилл Леви•Данк Льюис60' (Уэбстер Адам (60') •Лемпти Тарик•Гилмор Билли•Кайседо Мойсес 8'46' (Митома Каору (46') •Марч Соломон46' (Гросс Паскаль (46') •Энсисо Хулио76' (Эступиньян Первис (76') •Сармиенто Джереми 43'79' (Ундав Дениз (79') •Уэлбек Данни
Запасные: Санчес Роберт•Моран Эндрю•Тёрнс Эд•Фергюсон Эван
09 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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