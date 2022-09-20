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Англия. Кубок лиги

Клубы АПЛ хотят реформировать Кубок Англии и Кубок лиги

 
20 Сентября 2022 • 07:00 Комментировать

Представители Английской премьер-лиги собираются отменить повторные поединки в рамках Кубка страны, а также хотят изменить формат проведения Кубка лиги. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно информации источника, эти вопросы клубы обсудят во время собрания акционеров лиги в грядущую среду. Благодаря возможным переменам Премьер-лига рассчитывает сократить загруженность для команд, выступающих в нескольких турнирах одновременно.

Стоит отметить, что самым ранним сроком, когда изменения смогут вступить в силу, считается начало сезона-2024/2025.

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Кубок Англии Апл
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