Клубы АПЛ хотят реформировать Кубок Англии и Кубок лиги

Представители Английской премьер-лиги собираются отменить повторные поединки в рамках Кубка страны, а также хотят изменить формат проведения Кубка лиги. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно информации источника, эти вопросы клубы обсудят во время собрания акционеров лиги в грядущую среду. Благодаря возможным переменам Премьер-лига рассчитывает сократить загруженность для команд, выступающих в нескольких турнирах одновременно.

Стоит отметить, что самым ранним сроком, когда изменения смогут вступить в силу, считается начало сезона-2024/2025.