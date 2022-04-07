Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»

Бывший защитник и капитан «Милана» и лондонского «Челси» Марсель Десайи рассказал о своей встрече с игроком «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в финальном матче Кубка лиги.

«Я встретился с ван Дейком после финала Кубка лиги. Он сказал, что умеет играть обеими ногами. Он долго работал над этим аспектом на тренировках. В этом и заключается современный футбол. Защитники лучше играют в пас и умеют делать это обеими ногами», – цитирует француза Anfield Watch.

Напомним, что ван Дейк был вынужден пропустить почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок в мерсисайдском дерби против «Эвертона». В этой кампании нидерландец уже завоевал с «Ливерпулем» Кубок лиги.