Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»

07 Апреля 2022 • 13:43 Комментировать
Бывший защитник и капитан «Милана» и лондонского «Челси» Марсель Десайи рассказал о своей встрече с игроком «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в финальном матче Кубка лиги.
 
«Я встретился с ван Дейком после финала Кубка лиги. Он сказал, что умеет играть обеими ногами. Он долго работал над этим аспектом на тренировках. В этом и заключается современный футбол. Защитники лучше играют в пас и умеют делать это обеими ногами», – цитирует француза Anfield Watch.
 
Напомним, что ван Дейк был вынужден пропустить почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок в мерсисайдском дерби против «Эвертона». В этой кампании нидерландец уже завоевал с «Ливерпулем» Кубок лиги.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Десайи Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
02 Марта
15:16 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Ливерпуль» не планирует расставаться с Келлехером»
01 Марта
11:37 · Англия. Кубок лиги
Чалоба о судействе в Кубке английской лиги: «Судья совсем рядом. Что творится?»
09:53 · Англия. Кубок лиги
Экс-игрок «Арсенала» уверен, что «Челси» выиграл бы Кубок Лиги, если бы Менди не заменили
28 Февраля
19:18 · Англия. Кубок лиги
Полузащитника «Ливерпуля» могут наказать за празднование победы в Кубке Лиги с фаером
18:05 · Англия. Кубок лиги
Греческого защитника «Ливерпуля» пристыдили за плевок на трибуны «Уэмбли»
15:31 · Англия. Кубок лиги
СМИ озвучили скромные призовые «Ливерпуля» за победу в Кубке лиги
11:17 · Англия. Кубок лиги
Реднапп - о замене Менди перед серией пенальти: «Это тот самый случай горя от ума»
11:15 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон поделился эмоциями после завоевания «Ливерпулем» Кубка лиги
27 Февраля
23:52 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Мы сделали всё возможное»
23:50 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Келлехер заслужил эту победу»
23:45 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон: «Болельщики заслужили этот трофей»
23:43 · Англия. Кубок лиги
Клопп выиграл десятый трофей в своей карьере
23:27 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – об отмененном голе: «Я этого не понимаю»
23:27 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» установил рекорд, выиграв Кубок английской лиги в девятый раз
Все новости
Рекомендуем