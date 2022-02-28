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Англия. Кубок лиги

СМИ озвучили скромные призовые «Ливерпуля» за победу в Кубке лиги

28 Февраля 2022 • 15:31 Комментировать
Стало известно, сколько заработал «Ливерпуль» за победу в Кубке лиги. Скромный размер призовых раскрыла британская газета The Sun.

Издание отмечает, что Кубок Карабао не является богатым турниром, который способен «озолотить победителя».

Всего, по данным таблоида, в призовом фонде турнира изначально находилось 200 тысяч фунтов стерлингов. По 25 тысяч нужно было разделить между командами, которые не добрались до финала.

Лондонский «Челси», который по итогам серии пенальти уступил «Ливерпулю», выплатили 50 тысяч фунтов, а победитель турнира получил всего 100 тысяч фунтов, что не может сравниться с призовыми Лиги чемпионов или АПЛ.


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Ливерпуль Кубок Лиги
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