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Англия. Кубок лиги

Тухель объяснил, почему Лукаку начнет матч с «Ливерпулем» на скамейке запасных

27 Февраля 2022 • 19:50 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель объяснил, почему бельгийский форвард «синих» Ромелу Лукаку не попал в стартовый состав на финал Кубка лиги с «Ливерпулем».

В разговоре с журналистами Sky Sport Тухель отметил, что немногие матчи Лукаку начинал в стартовом составе. Сегодня, по словам специалиста, важно будет «бегать за линией мяча», а для этого больше подходят другие футболисты.

«Приятно видеть Ромелу на скамейке запасных», - подытожил Тухель.

Напомним, что 27 февраля «Челси» и «Ливерпуль» в очной встрече определят нового обладателя Кубка лиги.

Прямая текстовая трансляция будет доступна читателям по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ромелу Лукаку Кубок Лиги Томас Тухель
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