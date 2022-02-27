Петр Чех заявил, что события на территории Украины отвлекут футболистов на финале Кубка лиги

Бывший игрок лондонского «Челси» Петр Чех, который сейчас занимает должность в администрации клуба, высказался на тему событий, происходящих на территории Украины.

По его словам, все происходящее влияет на людей во всем мире, а футболисты не являются исключением.

Чех уверен, что мысли о событиях на территории Украины отвлекут игроков в финале Кубка лиги. Напомним, что «синим» предстоит встретиться с «Ливерпулем».

При этом Чех не стал комментировать решение Романа Абрамовича передать управление лондонским клубом попечителям благотворительного фонда, которое предприниматель озвучил ранее.