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Англия. Кубок лиги

Петр Чех заявил, что события на территории Украины отвлекут футболистов на финале Кубка лиги

27 Февраля 2022 • 19:17 Комментировать

Бывший игрок лондонского «Челси» Петр Чех, который сейчас занимает должность в администрации клуба, высказался на тему событий, происходящих на территории Украины.

По его словам, все происходящее влияет на людей во всем мире, а футболисты не являются исключением.

Чех уверен, что мысли о событиях на территории Украины отвлекут игроков в финале Кубка лиги. Напомним, что «синим» предстоит встретиться с «Ливерпулем».

При этом Чех не стал комментировать решение Романа Абрамовича передать управление лондонским клубом попечителям благотворительного фонда, которое предприниматель озвучил ранее.

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Челси Ливерпуль Петр Чех
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27.02  19:30 Челси ... Ливерпуль 3.20 3.20 2.39
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