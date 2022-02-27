«Челси» и «Ливерпуль» определились с составами на финал Кубка лиги

Тренерские штабы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами на предстоящий финал Кубка лиги.

«Челси»: Менди, Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Маунт, Хаверц, Пулишич.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Диас, Салах, Мане.

Напомним, что обладатель титула определится уже сегодня, 27 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция финала Кубка лиги будет доступна для читателей на портале LiveResult по ссылке.