Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«Челси» и «Ливерпуль» определились с составами на финал Кубка лиги

27 Февраля 2022 • 18:48 Комментировать

Тренерские штабы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами на предстоящий финал Кубка лиги.

«Челси»: Менди, Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Маунт, Хаверц, Пулишич.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Диас, Салах, Мане.

Напомним, что обладатель титула определится уже сегодня, 27 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция финала Кубка лиги будет доступна для читателей на портале LiveResult по ссылке.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Кубок Лиги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.02  19:30 Челси ... Ливерпуль 3.20 3.20 2.39
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
19:17 · Англия. Кубок лиги
Петр Чех заявил, что события на территории Украины отвлекут футболистов на финале Кубка лиги
19:13 · Англия. Кубок лиги
«Челси» – «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:0
18:48 · Англия. Кубок лиги
«Челси» и «Ливерпуль» определились с составами на финал Кубка лиги
17:59 · Англия. Кубок лиги
Где и во сколько смотреть онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» 27 февраля
13:04 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за нападающего «Бенфики»
12:31 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк: «Люди не осознают, насколько трудно мне было вернуться»
10:45 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон: «Мы отдадим все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги»
26 Февраля
14:40 · Англия. Премьер-лига
Пулишич признался, что равняется на Салаха, чтобы улучшить свою игру
12:50 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – о финале Кубка Лиги: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Ливерпуле»
12:14 · Англия. Кубок лиги
Пулишич: «Ливерпуль» очень силён, но мы хотим победить»
12:06 · Англия. Кубок лиги
Каррагер не понимает решение Клоппа
11:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец»
00:20 · Англия. Кубок лиги
Жота рассчитывает сыграть с «Челси»
25 Февраля
21:45 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Джеймс может появиться на поле в матче с «Ливерпулем»
21:39 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон – о финале Кубка Лиги: «Один из важнейших матчей в сезоне»
Все новости
Рекомендуем