Хендерсон: «Мы отдадим все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что его команда настроена на победу в предстоящем финале Кубка лиги. Напомним, что «красным» предстоит встретиться с лондонским «Челси».

Полузащитник отметил, что за последние годы «Ливерпуль» много работал над тем, чтобы улучшить свою игру, а также команда прогрессирует по ходу текущего сезона.

«Ливерпулю» нужно брать трофеи», - сказал Хендерсон.

По словам футболиста, в предстоящем матче с лондонским «Челси» «Ливерпуль» сделает все для того, чтобы стать обладателем Кубка лиги.

Встреча двух команд состоится 28 февраля. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.