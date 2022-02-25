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Англия. Кубок лиги

Кепа считает, что Тухель должен выпустить его на поле в матче с «Ливерпулем»

25 Февраля 2022 • 08:17 Комментировать

27-летний испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа рассчитывает на то, что наставник «синих» Томас Тухель выпустит его на поле в предстоящем матче с «Ливерпулем». Как отмечает The Sun, футболист обижен на тренерский штаб.

Голкипера задело то, что в финальный матч клубного чемпионата мира с бразильским «Палмейрасом» Тухель выпустил на поле Эдуара Менди, а не Кепу, который сделал большой вклад в выход «синих» в финал турнира.
Сейчас наставник «Челси» Томас Тухель откровенно говорит о том, что сенегальский вратарь – первый номер в команде. Кепа надеется доказать тренерскому штабу свою полезность и побороться с менди за звание основного голкипера.
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