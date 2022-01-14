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Англия. Кубок лиги

Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

14 Января 2022 • 08:46 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» в меньшинстве смог отстоять ничейный результат в первом матче 1/2 финала Кубка лиги против «Ливерпуля». Встреча завершилась вничью с счетом 0:0.

После финального свистка рулевой «канониров» Микель Артета высказался об итоговом результате.

«Мои футболисты выложились по максимуму, они - молодцы. В матчах с такими соперниками, как «Ливерпуль», никогда не бывает легко. Думаю, парни успешно выполнили мою предматчевую установку. Они сыграли так, как нужно было.

В ответной игре на «Эмирейтс» рассчитываем на еще большую поддержку со стороны наших поклонников», - передает слова испанца BBC Sport.

Ответный поединок состоится в Лондоне 20 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета
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