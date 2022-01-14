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Англия. Кубок лиги

Клопп: «Я бы предпочёл наш гол вместо удаления у «Арсенала»

14 Января 2022 • 08:39 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Арсенал
окончен

В первом полуфинальном матче Кубка лиги «Ливерпуль» на своем поле не смог одолеть лондонский «Арсенал» (0:0), который в середины первого тайма играл вдесятером.

После завершения игры наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступил на послематчевой пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

«Я бы предпочел, чтобы мы забили гол вместо удаления у соперника. Во второй половине матча «Ливерпуль» играл лучше, чем до перерыва, однако этого все равно не хватило для победы.

Впереди нас ждет ответный поединок в Лондоне. По сути команды провели только один тайм противостояния», - цитирует Юргена BBC Sport.

Вторая игра пройдет 20 января на «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп
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