Без Салаха и Мане совсем не то: «Арсенал» больше часа играл в меньшинстве, но легко удержал ничью с «Ливерпулем»

В полуфинале Кубка английской лиги сошлись «Арсенал» и «Ливерпуль».

Кубок английской лиги в этом году предстал соревнованием очень интересным. Никто из грандов не стал относиться к нему спустя рукава (разве что рано отвалились манчестерские клубы), вот образовались мощнейшие полуфиналы. Сначала сошлись лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а теперь «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Напоминаем, что в полуфинале Кубка английской лиги клубы играют по два матча – дома и на выезде.

В паре «Арсенал» - «Ливерпуль» коронавирус сделал вторую игру первой, неделю назад «красные» не смогли набрать на матч достаточное количество здоровых игроков. В этот раз состав «красных» подкосил ещё и Кубок Африки – пришлось обходится без Мане и Салаха впереди, уехал в сборную Наби Кейта. У «Арсенала» по тем же причинам отсутствовали Обмаеянг, Пепе и Эль-Ненни.

А уже на 11-й минуте матча ещё одну потерю понесли «канониры» - Седрик Соареш на ровном месте дёрнул мышцу и был заменён на Чамберса. «Арсенал» и «Ливерпуль» вообще проводили матч в очень боевой манере. Максимум стыков, минимум моментов, такой олдскульный английский футбол. В опасных столкновениях были замены Милнер, Нкетиа, ван Дейк, Мартинелии и многие другие.

Следующая потеря «Арсенала» случилась не по травме. Гранит Джака прыжком из мортал комбат завершил забег Диогу Жоты. Португалец хотел выйти на свидание с голкипером, да и фол слишком жесток. Оливер без колебаний достал красную карточку, Артета снял с игры Нкетиа, выпустив Холдинга, а команды так и доиграли первый тайм без опасных моментов и ударов в створ ворот.

Во второй половине встречи ничего не поменялось. Довольно низкие скорости, много ошибок в передачах. Удивило лишь то, что «Ливерпуль» никак не пользовался преимуществом лишнего игрока. Более того, счёт обязан был открывать «Арсенал». Подачу Кирана Тирни ван Дейк пропустил, и Сака получил возможность расстрелять Алиссона, но не смог толково мяч обработать. Клопп конечно же был недоволен таким течением матча и в большом количестве делал замены (вышли Джонс, Окслейд, Гомес, Уильямс), однако ничего изменить не сумел.

«Ливерпуль» беззубо встретил «Арсенал», лондонцам не составило труда удержать ничью, играя три четверти матча в меньшинстве. 0:0 и теперь всё решится через неделю. А в финале победителя второго матча уже ждёт «Челси».