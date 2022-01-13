Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»

Известный в прошлом форвард Роман Павлюченко, поигравший за московский «Спартак» и лондонский «Тоттенхэм», поделился мнением о первой встрече «Ливерпуля» с лондонским «Арсеналом» в 1/2 финала Кубка лиги.

«Преимущество на стороне принимающей стороны. Лондонцам будет сложно избежать третьего поражения подряд. «Канониры» в неплохом состоянии, но уровень игроков отличается», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 13 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Добавим, что первый финалист Кубка лиги уже известен. Им стал «Челси», обыгравший по сумме двух матчей «Тоттенхэм» (2:0, 1:0).