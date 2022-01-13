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Англия. Кубок лиги

Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»

13 Января 2022 • 10:09 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Арсенал
1.88 3.85 3.85
Через 11 ч. 57 мин.

Известный в прошлом форвард Роман Павлюченко, поигравший за московский «Спартак» и лондонский «Тоттенхэм», поделился мнением о первой встрече «Ливерпуля» с лондонским «Арсеналом» в 1/2 финала Кубка лиги.

«Преимущество на стороне принимающей стороны. Лондонцам будет сложно избежать третьего поражения подряд. «Канониры» в неплохом состоянии, но уровень игроков отличается», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 13 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Добавим, что первый финалист Кубка лиги уже известен. Им стал «Челси», обыгравший по сумме двух матчей «Тоттенхэм» (2:0, 1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роман Павлюченко Арсенал Лондон
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
13 Января 2022 в 10:41
Не сложно сделать прогноз на поражение Арсенала
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13.01  22:45 Ливерпуль ... Арсенал 1.88 3.85 3.85
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