Артета надеется, что отсутствие Мане и Салаха поможет «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета на предматчевой пресс-конференции с «Ливерпулем» выразил надежду, что отсутствие нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха поможет «канонирам» пройти мерсисайдцев в полуфинале Кубка лиги.

«Предстоящая игра очень важна для нас. Отсутствие лидеров «Ливерпуля» может сыграть нам на руку. Мы будем должны выйти на поле и постараться добыть преимущество перед второй встречей», – заявил Артета на пресс-конференции.

Отметим, что первый матч полуфинала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» должен был состояться неделю назад. Однако из-за вспышки коронавируса в стане «Ливерпуля» матч был отменен. Позже наставник команды Юрген Клопп заявил, что многие тесты были ошибочными, и по настоящему заразился только Трент-Александер Арнольд.