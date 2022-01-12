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Англия. Кубок лиги

Артета уверен, что «Арсенал» привлекает футболистов мирового уровня

12 Января 2022 • 22:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.98 3.80 3.50
13.01 22:45

Главный тренер лондонского «Арсенал» Микель Артета выразил уверенность в том, что его клуб все еще является привлекательным вариантом для игроков мирового класса.

«Исторически этот клуб всегда старался покупать лучших футболистов мира. Я думаю, что сейчас ситуация не изменилась», – заявил Артета на предматчевой пресс-конференции перед полуфиналом Кубка лиги против «Ливерпуля».

Отметим, что ранее в прессе гуляли слухи о том, что «Арсенал» хочет приобрести Душана Влаховича из «Фиорентины», а также Бруну Гимараэша из французского «Лиона». Сейчас команда Артеты идет на 4-м месте в АПЛ, опережая своих ближайших преследователей из «Вест Хэма» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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12.01  22:45 Тоттенхэм ... Челси 3.15 3.45 2.30
13.01  22:45 Ливерпуль ... Арсенал 1.98 3.80 3.50
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