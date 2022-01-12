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Англия. Кубок лиги

Артета заявил, что он верит «Ливерпулю» и Клоппу – ранее мерсисайдцев обвиняли в ложных тестах на COVID-19

12 Января 2022 • 21:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.98 3.80 3.50
13.01 22:45

На днях британская пресса активно обсуждала переносы матчей «Ливерпуля» - предполагалось, что клуб специально инсценировал вспышку коронавируса в коллективе, чтобы не играть важные поединки без лидеров, отправившихся на Кубок Африки.

Впрочем, главный тренер «Арсенала» Микель Артета, которому завтра, 13 января, придется противостоять мерсисайдцам в полуфинале Кубка английской лиги, отказался критиковать соперника.

«Я уверен, что ассоциация ответственна за то, чтобы отдельно проверять каждый случай и принимать взвешенное решение, проводить ли матчи. Если было запрещено играть, значит на то были причины и настоящие, неподдельные аргументы», - сказал Артета на пресс-конференции.


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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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12.01  22:45 Тоттенхэм ... Челси 3.15 3.45 2.30
13.01  22:45 Ливерпуль ... Арсенал 1.98 3.80 3.50
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Сегодня, 12 Января
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