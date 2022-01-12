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Англия. Кубок лиги

​Клопп высказался по поводу обвинений в адрес «Ливерпуля»

12 Января 2022 • 17:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.98 3.80 3.50
13.01 22:45

Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» в Кубке лиги на прошлой неделе был перенесён. Позже выяснилось, что ряд тестов на коронавирус в мерсисайдском клубе дали ложноположительный результат. Некоторые клубы, как писали в Англии, пытались добиться разбирательства обстоятельств переноса матча, обвиняя, по сути, «Ливерпуль» в нечестной игре. Тренер «красных» Юрген Клопп дал комментарий.

«Ситуация с тестами? Если ты сдаёшь положительный тест, то считаешь его результат верным. Затем ты сдаёшь повторный тест через день-полтора, и он может быть отрицательным. После этого ты делаешь третий тест. При этом в таких случаях между первым и вторым, а также между вторым и третьим тестами игрок считается недоступным», - сказал Клопп журналистам, объясняя ситуацию.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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