​Клопп высказался по поводу обвинений в адрес «Ливерпуля»

Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» в Кубке лиги на прошлой неделе был перенесён. Позже выяснилось, что ряд тестов на коронавирус в мерсисайдском клубе дали ложноположительный результат. Некоторые клубы, как писали в Англии, пытались добиться разбирательства обстоятельств переноса матча, обвиняя, по сути, «Ливерпуль» в нечестной игре. Тренер «красных» Юрген Клопп дал комментарий.

«Ситуация с тестами? Если ты сдаёшь положительный тест, то считаешь его результат верным. Затем ты сдаёшь повторный тест через день-полтора, и он может быть отрицательным. После этого ты делаешь третий тест. При этом в таких случаях между первым и вторым, а также между вторым и третьим тестами игрок считается недоступным», - сказал Клопп журналистам, объясняя ситуацию.