​Перенос матча «Арсенал» - «Ливерпуль»: расследования действий мерсисайдцев не будет

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать обстоятельства переноса матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Ранее в Англии появлялась информация о том, что некоторые клубы настаивают на разбирательстве.

Матч был перенесён, хотя позже Юрген Клопп сказал, что в клубе просто было очень много ложноположительных результатов тестов на COVID-19.

Как сообщает Liverpool Echo, в EFL решение о переносе принималось на основании документов из «Ливерпуля», которых оказалось достаточно. Если в клубе имеется подозрение на заражение футболиста коронавирусом по итогам теста на антиген, то игрок считается недоступным, пока не пройдёт ПЦР-тест. Очевидно, в «Ливерпуле» было много ситуаций, когда ПЦР-тест давал отрицательный результат после положительного теста на антиген. В таком случае оснований для расследования нет.