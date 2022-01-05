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Англия. Кубок лиги

​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён официально

05 Января 2022 • 16:19 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ливерпуль
1.65 4.30 4.80
06.01 22:45

Первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» не состоится 6 января, как планировалось. На официальном сайте Английской футбольной лиги сообщается о переносе поединка из-за вспышки коронавируса в стане мерсисайдского клуба.

Порядок игр между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги теперь изменился. Матч на «Энфилде» 13 января станет не ответным, а первым. А ответная игра пройдёт на поле стадиона «Эмирейтс» через неделю, 20 января.

Ранее «Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочной базы первой команды из-за вспышки коронавируса в клубе.  

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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LMI
05 Января 2022 в 17:23
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05.01  22:45 Челси ... Тоттенхэм 1.96 3.63 4.20
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