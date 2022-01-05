Первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» не состоится 6 января, как планировалось. На официальном сайте Английской футбольной лиги сообщается о переносе поединка из-за вспышки коронавируса в стане мерсисайдского клуба.

Порядок игр между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги теперь изменился. Матч на «Энфилде» 13 января станет не ответным, а первым. А ответная игра пройдёт на поле стадиона «Эмирейтс» через неделю, 20 января.

Ранее «Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочной базы первой команды из-за вспышки коронавируса в клубе.