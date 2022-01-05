​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»

Пресс-служба «Ливерпуля» посредством публикации в «Твиттере» проинформировала общественность о закрытии тренировочного центра первой команды. Причина – стремительный рост подозрений в заражениях коронавирусной инфекцией.

В четверг, 6 января, «Ливерпуль» должен провести первый полуфинальный матч Кубка английской лиги против «Арсенала» на поле соперника. Ранее появилась информация о том, что мерсисайдцы запрашивают перенос поединка.

Напомним, что в Англии за последние несколько недель было перенесено большое число игр из-за вспышек коронавируса в клубах.