«Ливерпуль» запросил перенос полуфинала Кубка лиги против «Арсенала» из-за вспышки коронавируса

Во вторник вечером британская пресса поделилась сведениями, согласно которым в составе «Ливерпуля» случилась вспышка коронавируса. Позже эта информация подтвердилась, а клуб с официальным запросом обратился к местной ассоциации с просьбой перенести поединок против «Арсенала» в рамках полуфинала Кубка лиги.

Сама игра запланирована на четверг, 6 января. Стоит уточнить, что тренерский штаб не может рассчитывать на целый ряд футболистов – девять игроков заболели COVID-19 или же лечатся от других травм, а еще трое отправились в расположения своих сборных на Кубок африканский наций

Также на днях положительный тест сдал наставник Юрген Клопп, который был изолирован от коллектива перед матчем с «Челси».