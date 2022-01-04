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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» запросил перенос полуфинала Кубка лиги против «Арсенала» из-за вспышки коронавируса

04 Января 2022 • 22:10 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1.70 4.15 4.50
06.01 22:45

Во вторник вечером британская пресса поделилась сведениями, согласно которым в составе «Ливерпуля» случилась вспышка коронавируса. Позже эта информация подтвердилась, а клуб с официальным запросом обратился к местной ассоциации с просьбой перенести поединок против «Арсенала» в рамках полуфинала Кубка лиги.

Сама игра запланирована на четверг, 6 января. Стоит уточнить, что тренерский штаб не может рассчитывать на целый ряд футболистов – девять игроков заболели COVID-19 или же лечатся от других травм, а еще трое отправились в расположения своих сборных на Кубок африканский наций

Также на днях положительный тест сдал наставник Юрген Клопп, который был изолирован от коллектива перед матчем с «Челси».

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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