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Англия. Кубок лиги

​«Ливерпуль» опасается, что не сможет сыграть с «Арсеналом»

04 Января 2022 • 17:06 Комментировать
Арсенал
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Ливерпуль
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06.01 22:45

В «Ливерпуле» есть опасения того, что у команды не наберётся состав на первый полуфинал Кубка английской лиги против «Арсенала». Об этом на своих станицах рассказывает Daily Mail.

На прошлой неделе положительный тест на коронавирус сдал Юрген Клопп и некоторые игроки команды (Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино). Ситуация осложняется травмами и отъездом некоторых игроков на Кубок африканских наций.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» запланирован на четверг, 6 января. Он должен пройти в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответный полуфинал Кубка английской лиги должен состояться через неделю.

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Ливерпуль
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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