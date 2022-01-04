​«Ливерпуль» опасается, что не сможет сыграть с «Арсеналом»

В «Ливерпуле» есть опасения того, что у команды не наберётся состав на первый полуфинал Кубка английской лиги против «Арсенала». Об этом на своих станицах рассказывает Daily Mail.

На прошлой неделе положительный тест на коронавирус сдал Юрген Клопп и некоторые игроки команды (Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино). Ситуация осложняется травмами и отъездом некоторых игроков на Кубок африканских наций.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» запланирован на четверг, 6 января. Он должен пройти в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответный полуфинал Кубка английской лиги должен состояться через неделю.