«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги

В Англии состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка лиги, об этом сообщается на страницах Sky Sports. По результатам церемонии, были сформированы следующие пары:

«Арсенал» - «Ливерпуль»

«Челси» - «Тоттенхэм»

Матчи ½ финала соревнований состоятся 3 и 10 января следующего года. Финальный поединок турнира пройдет на «Уэмбли» 27 февраля.

В прошлом розыгрыше Кубка английской лиги победил «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы в решающем поединке одолели лондонский «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Единственный мяч забил испанский защитник Эмерик Лапорт.