«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее

Матч «Ливерпуль» - «Лестер» стал настоящим украшением Кубка лиги. Гости быстро забили два мяча, стремительные атаки здорово завершил Джейми Варди. Алекс Окслейд-Чемберлен с линии штрафной тут же отыграл один гол, но вскоре Джеймс Мэддисон издали вогнал мяч под планку. Варди мог ставить точку до перерыва, но попал в штангу. А соперник на 68-й минуте вернул интригу в игру после удара Диогу Жоты, а в конце компенсированного времени Такуми Минамино стал героем красной части Ливерпуля - 3:3!

В серии пенальти были удачливее «красные» - 5:4!