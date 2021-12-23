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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее

23 Декабря 2021 • 00:59 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:3
Лестер
окончен после пенальти

Матч «Ливерпуль» - «Лестер» стал настоящим украшением Кубка лиги. Гости быстро забили два мяча, стремительные атаки здорово завершил Джейми Варди. Алекс Окслейд-Чемберлен с линии штрафной тут же отыграл один гол, но вскоре Джеймс Мэддисон издали вогнал мяч под планку. Варди мог ставить точку до перерыва, но попал в штангу. А соперник на 68-й минуте вернул интригу в игру после удара Диогу Жоты, а в конце компенсированного времени Такуми Минамино стал героем красной части Ливерпуля - 3:3!

В серии пенальти были удачливее «красные» - 5:4!

Протокол игры  
Ливерпуль

3:3

(пен. 5:4)

 Лестер
    9' Варди Джейми (0:1)
    13' Варди Джейми (0:2)
(1:2) Окслейд-Чемберлен Алекс 19'    
    33' Мэддисон Джеймс (1:3)
(2:3) Жота Диогу 68'    
(3:3) Минамино Такуми 90'    
Келлехер Каомхин Брэдли Конор   46' (Конате Ибраима (   46') Гомес Джо Куметио Билли   46' (Милнер Джеймс (   46') Цимикас Костас   80' (Бек Оуэн (   80') Хендерсон Джордан   59' (Кейта Наби (   59') Мортон Тайлер   10'   46' (Жота Диогу (   46') Окслейд-Чемберлен Алекс Минамино Такуми Фирмино Роберто Уильямс Неко
Запасные: Гордон Кайд Фильо Марсело Jarell Quansah
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II   42' (Олбрайтон Марк (   42') Сёюнджю Чаглар   60' (Вестергор Янник (   60') Ндиди Уилфред Томас Люк   89' Тилеманс Юри Сумаре Бубакари Мэддисон Джеймс   74' Дьюзбери-Холл Кирнан   60' (Бертранд Райан (   60') Дака Пэтсон   55' (Ихеаначо Келечи (   55') Варди Джейми
Запасные: Лукмен Адемола Перес Айосе Столярчик Якуб Нельсон Бен Менди Нампалис
22 декабря. Стадион "Энфилд".

 

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Комментарии (1)
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biz_plan
23 Декабря 2021 в 01:06
Опять у Клоппа не получилось слить Кубок Лиги)))
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окончен после пенальти Ливерпуль 3:3 Лестер
окончен Брентфорд 0:2 Челси
окончен Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм
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Сегодня, 23 Декабря
00:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее 1
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22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1 (закончен)
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси» - 0:2 (закончен)
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер» - 3:3 (пен. 5:4)
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