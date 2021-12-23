«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее

Матч «Ливерпуль» - «Лестер» стал настоящим украшением Кубка лиги. Гости быстро забили два мяча, стремительные атаки здорово завершил Джейми Варди. Алекс Окслейд-Чемберлен с линии штрафной тут же отыграл один гол, но вскоре Джеймс Мэддисон издали вогнал мяч под планку. Варди мог ставить точку до перерыва, но попал в штангу. А соперник на 68-й минуте вернул интригу в игру после удара Диогу Жоты, а в конце компенсированного времени Такуми Минамино стал героем красной части Ливерпуля - 3:3!
В серии пенальти были удачливее «красные» - 5:4!
Протокол игры
|9' Варди Джейми (0:1)
|13' Варди Джейми (0:2)
|(1:2) Окслейд-Чемберлен Алекс 19'
|33' Мэддисон Джеймс (1:3)
|(2:3) Жота Диогу 68'
|(3:3) Минамино Такуми 90'
Келлехер Каомхин • Брэдли Конор 46' ( Конате Ибраима ( 46') • Гомес Джо • Куметио Билли 46' ( Милнер Джеймс ( 46') • Цимикас Костас 80' ( Бек Оуэн ( 80') • Хендерсон Джордан 59' ( Кейта Наби ( 59') • Мортон Тайлер 10' 46' ( Жота Диогу ( 46') • Окслейд-Чемберлен Алекс • Минамино Такуми • Фирмино Роберто • Уильямс Неко
Запасные: Гордон Кайд • Фильо Марсело • Jarell Quansah
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II 42' ( Олбрайтон Марк ( 42') • Сёюнджю Чаглар 60' ( Вестергор Янник ( 60') • Ндиди Уилфред • Томас Люк • 89'Тилеманс Юри • Сумаре Бубакари • Мэддисон Джеймс • 74'Дьюзбери-Холл Кирнан 60' ( Бертранд Райан ( 60') • Дака Пэтсон 55' ( Ихеаначо Келечи ( 55') • Варди Джейми
Запасные: Лукмен Адемола • Перес Айосе • Столярчик Якуб • Нельсон Бен • Менди Нампалис
22 декабря. Стадион "Энфилд".
Бан пользователя