В Англии ​во время матча футболист помогал починить освещение на стадионе

Пока в лучших лигах идёт пауза, связанная с матчами сборных, в Англии проходит розыгрыш Трофея футбольной ассоциации. Речь идёт о кубковом турнире, в котором участвуют полупрофессиональные клубы. В субботу в этом турнире пересеклись «Марин» и «Дастон». Игра прерывалась приблизительно на 45 минут из-за отключения на стадионе прожекторов света. Помочь починить освещение вызвался футболист «Марина» Фил Тернбулл. Судя по всему, он является электриком, о чём в «Твиттере» написал журналист Саймон Хьюз.

После восстановления освещения игра продолжилась. После ничьей со счётом 2:2 «Марин» оказался сильнее в серии одиннадцатиметровых ударов.