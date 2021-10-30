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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» - «Лестер» и другие пары 1/4 финала Кубка лиги

30 Октября 2021 • 15:11 Комментировать

В Англии прошла церемония жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка лиги. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте турнира.

«Ливерпуль» в ¼ финала соревнований встретится с «Лестером», а лондонскому «Челси» будет противостоять «Брентфорд». Другой столичный клуб - «Арсенал» - на своем поле примет «Сандерленд», а «Вест Хэм» на выезде сыграет против «Тоттенхэма».

Поединки состоятся на неделе, которая начинается с 20 декабря.

Напомним, что в прошлом сезоне триумфатором Кубка лиги стал «Манчестер Сити», победивший в финале «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

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Челси Ливерпуль Лестер Арсенал Лондон
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