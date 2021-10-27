«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шагнули в 1/4 финала Кубка лиги

В Кубке лиги Англии завершились некоторые матчи 1/8 финала. «Ливерпуль» далёким от основного составом играл на выезде против «Престона» и мог иметь проблемы, атакуй противник более мастеровито и удачливее. Тем не менее, в заключительной трети голы Такуми Минамино и Дивока Ориги принесли «красным» победу (2:0).

«Тоттенхэм» скромно обыграл в гостях «Бёрнли» (1:0) и также прошел дальше.