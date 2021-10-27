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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шагнули в 1/4 финала Кубка лиги

27 Октября 2021 • 23:45 Комментировать
Престон Норт Энд
0:2
Ливерпуль
окончен

В Кубке лиги Англии завершились некоторые матчи 1/8 финала. «Ливерпуль» далёким от основного составом играл на выезде против «Престона» и мог иметь проблемы, атакуй противник более мастеровито и удачливее. Тем не менее, в заключительной трети голы Такуми Минамино и Дивока Ориги принесли «красным» победу (2:0).

«Тоттенхэм» скромно обыграл в гостях «Бёрнли» (1:0) и также прошел дальше.

Протокол игры  
Престон Норт Энд 0:2 Ливерпуль
    62' Минамино Такуми (0:1)
    84' Ориги Дивок (0:2)
Радд Деклан Ван дер Берг Сепп Линдси Лиам Хьюз Эндрю Рафферти Джозеф Маккэнн Алистер   78' (Джонсон Даниэль (   78') Ледсон Райан   79' (Синклер Скотт (   79') Каннингхем Грег   69' (Эрл Джош (   69') Поттс Брэд Бархузен Том   63' (Якобсен Эмиль Рис (   63') Магуайр Шон   79' (Уайтман Бен (   79')
Запасные: Бауэр Патрик Иверсен Даниэль Хантингтон Пол Стори Джордан
Адриан Сан-Мигель Уильямс Неко Матип Жоэль   46' (Филлипс Натаниэль (   46') Гомес Джо Цимикас Костас Окслейд-Чемберлен Алекс   90' (Диксон-Боннер Элайджа (   90') Джонс Кёртис   90' (Бек Оуэн (   90') Мортон Тайлер Ориги Дивок Минамино Такуми Фирмино Роберто
Запасные: Фильо Марсело Хьюз Лайам Жота Диогу Конате Ибраима Брэдли Конор
27 октября. Стадион "Дипдэйл" (Престон).
Протокол игры  
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
    68' Лукас Моура (0:1)
Поуп Ник Робертс Коннор II   70' Коллинз Натан Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн   75' (Леннон Аарон (   75') Браунхилл Джош Корк Джек Макнил Дуайт   75' (Корне Максвелл (   75') Родригес Джей   60' (Барнс Эшли (   60') Выдра Матей   60' (Вуд Крис (   60')
Запасные: Норрис Уилл Тэйлор Чарли Вествуд Эшли Бардсли Филипп Лонг Кевин
Голлини Пьерлуиджи Эмерсон Жуниор Санчес Давинсон Ромеро Кристиан Дэвис Бен Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   66' (Н'Домбеле Тангай (   66') Бергвейн Стевен   66' (Сон Хынмин (   66'   90') Ло Чельсо Джовани   89' (Родон Джо (   89') Хиль Бриан   25' (Лукас Моура (   25') Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Регилон Серхио Доэрти Мэтт Дайер Эрик Остин Брендон
27 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Тоттенхэм Ливерпуль
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окончен Престон Норт Энд 0:2 Ливерпуль
окончен после пенальти Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити
окончен Сток Сити 1:2 Брентфорд
окончен Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
окончен после пенальти Лестер 2:2 Брайтон
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