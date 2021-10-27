«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» шагнули в 1/4 финала Кубка лиги

В Кубке лиги Англии завершились некоторые матчи 1/8 финала. «Ливерпуль» далёким от основного составом играл на выезде против «Престона» и мог иметь проблемы, атакуй противник более мастеровито и удачливее. Тем не менее, в заключительной трети голы Такуми Минамино и Дивока Ориги принесли «красным» победу (2:0).
«Тоттенхэм» скромно обыграл в гостях «Бёрнли» (1:0) и также прошел дальше.
Протокол игры
|62' Минамино Такуми (0:1)
|84' Ориги Дивок (0:2)
Радд Деклан • Ван дер Берг Сепп • Линдси Лиам • Хьюз Эндрю • Рафферти Джозеф • Маккэнн Алистер 78' ( Джонсон Даниэль ( 78') • Ледсон Райан 79' ( Синклер Скотт ( 79') • Каннингхем Грег 69' ( Эрл Джош ( 69') • Поттс Брэд • Бархузен Том 63' ( Якобсен Эмиль Рис ( 63') • Магуайр Шон 79' ( Уайтман Бен ( 79')
Запасные: Бауэр Патрик • Иверсен Даниэль • Хантингтон Пол • Стори Джордан
Адриан Сан-Мигель • Уильямс Неко • Матип Жоэль 46' ( Филлипс Натаниэль ( 46') • Гомес Джо • Цимикас Костас • Окслейд-Чемберлен Алекс 90' ( Диксон-Боннер Элайджа ( 90') • Джонс Кёртис 90' ( Бек Оуэн ( 90') • Мортон Тайлер • Ориги Дивок • Минамино Такуми • Фирмино Роберто
Запасные: Фильо Марсело • Хьюз Лайам • Жота Диогу • Конате Ибраима • Брэдли Конор
27 октября. Стадион "Дипдэйл" (Престон).
Протокол игры
|68' Лукас Моура (0:1)
Поуп Ник • Робертс Коннор II • 70'Коллинз Натан • Ми Бен • Питерс Эрик • Гудмундссон Йоханн 75' ( Леннон Аарон ( 75') • Браунхилл Джош • Корк Джек • Макнил Дуайт 75' ( Корне Максвелл ( 75') • Родригес Джей 60' ( Барнс Эшли ( 60') • Выдра Матей 60' ( Вуд Крис ( 60')
Запасные: Норрис Уилл • Тэйлор Чарли • Вествуд Эшли • Бардсли Филипп • Лонг Кевин
Голлини Пьерлуиджи • Эмерсон Жуниор • Санчес Давинсон • Ромеро Кристиан • Дэвис Бен • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер 66' ( Н'Домбеле Тангай ( 66') • Бергвейн Стевен 66' ( Сон Хынмин ( 66' ) • 90'Ло Чельсо Джовани 89' ( Родон Джо ( 89') • Хиль Бриан 25' ( Лукас Моура ( 25') • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Регилон Серхио • Доэрти Мэтт • Дайер Эрик • Остин Брендон
27 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).