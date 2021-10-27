Кепа выиграл свою третью серию пенальти в сезоне, сыграв лишь в четырёх поединках за «Челси»

Сегодня чуть было не случилась сенсация в 1/8 финала Кубка английской лиги – «Саутгемптон» дотерпел до серии послематчевых пенальти в игре с «Челси», но по итоги так не сумел добыть путевку в четвертьфинал.

Героем встречи стал голкипер «синих» Кепа Аррисабалага, благодаря действиям которого лондонцы ушли с поля победителями. Более того, испанец выиграл уже свою третью серию пенальти в сезоне. Интересно, что он принял участие лишь в четырех поединках.

Ранее Кепа в идентичном стиле помог «Челси» поднять над головой Суперкубок Европы, а за последний месяц дважды вытаскивал команду в следующие стадии Кубка лиги – сначала переиграть вратаря в ударах с 11-метровой отметки не смогли игроки «Астон Виллы», а сегодня подобное не удалось и «Саутгемптону».