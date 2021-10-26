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Англия. Кубок лиги

«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон»

26 Октября 2021 • 23:51 Комментировать (2)
Челси
1:1
Саутгемптон
окончен после пенальти

«Челси» после разгрома «Норвича» не смог повторить то же самое с «Саутгемптоном», хотя моментов было создано на несколько матчей вперед, но голкипер «святых» творил чудеса. Все же на 45-й минуте он не справился с ударом головой Кая Хаверца. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Кепа Аррисабалага не справился с ударом с острого угла, а Че Адамс спокойно добавил мяч в сетку. В оставшееся время у обеих команд были отличные шансы, но все же 1:1 в основное время.

В серии пенальти лондонцы были мастеровитее и победили (4:3).

Протокол игры  
Челси

1:1

(пен. 4:3)

 Саутгемптон
(1:0) Хаверц Кай 44'    
    47' Адамс Че (1:1)
Аррисабалага Кепа Джеймс Рис II Чалоба Трево Сарр Маланг Хадсон-Одои Каллум Ковачич Матео Ньигес Сауль Алонсо Маркос Зиеш Хаким   67' (Маунт Мэйсон (   67') Баркли Росс   67' (Чилуэлл Бен (   67') Хаверц Кай
Запасные: Вейл Харви Teddy Sharman-Lowe Рюдигер Антонио Силва Тьяго Беттинелли Маркус Жоржиньо II
Форстер Фрейзер   90' Валери Ян Лянко Войнович Салису Мохаммед Уокер-Питерс Кайл Телла Нейтан   67' (Уолкотт Тео (   67') Диалло Ибраима   23'   77' (Ромеу Ориоль (   77') Армстронг Стюарт   78' (Смолбон Вильям (   78') Дженепо Мусса   80'   83' (Ливраменто Валентино (   83') Адамс Че   66' (Лонг Шейн (   66') Армстронг Адам
Запасные: Редмонд Натан Перро Ромен Льюис Харри Беднарек Ян
26 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Bub
27 Октября 2021 в 00:00
Матч как на допинге:)
Играли так, как хотели играть - и по игре Саутгемптону это было нужно больше, чем пенсам.
Форстер зверь просто. Жалко, что не дожали синих в основное, а в серии выиграл тот, у кого нервы крепче.
Element-22
26 Октября 2021 в 23:54
Думаю, сегодняшний Саутгемптон заставил за себя поболеть немало нейтральных зрителей, смотревших эту игру. Потрясающая работа в прессинге. Жаль, что лотерея сложилась не в их пользу.
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окончен после пенальти Челси 1:1 Саутгемптон
окончен после пенальти КПР 0:0 Сандерленд
окончен Арсенал 2:0 Лидс
27.10  21:45 Престон Норт Энд ... Ливерпуль
27.10  21:45 Вест Хэм ... Манчестер Сити
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