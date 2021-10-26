«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон»

«Челси» после разгрома «Норвича» не смог повторить то же самое с «Саутгемптоном», хотя моментов было создано на несколько матчей вперед, но голкипер «святых» творил чудеса. Все же на 45-й минуте он не справился с ударом головой Кая Хаверца. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Кепа Аррисабалага не справился с ударом с острого угла, а Че Адамс спокойно добавил мяч в сетку. В оставшееся время у обеих команд были отличные шансы, но все же 1:1 в основное время.
В серии пенальти лондонцы были мастеровитее и победили (4:3).
Протокол игры
|Челси
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1:1
(пен. 4:3)
|Саутгемптон
|(1:0) Хаверц Кай 44'
|47' Адамс Че (1:1)
Аррисабалага Кепа • Джеймс Рис II • Чалоба Трево • Сарр Маланг • Хадсон-Одои Каллум • Ковачич Матео • Ньигес Сауль • Алонсо Маркос • Зиеш Хаким 67' ( Маунт Мэйсон ( 67') • Баркли Росс 67' ( Чилуэлл Бен ( 67') • Хаверц Кай
Запасные: Вейл Харви • Teddy Sharman-Lowe • Рюдигер Антонио • Силва Тьяго • Беттинелли Маркус • Жоржиньо II
Форстер Фрейзер • 90'Валери Ян • Лянко Войнович • Салису Мохаммед • Уокер-Питерс Кайл • Телла Нейтан 67' ( Уолкотт Тео ( 67') • Диалло Ибраима 23' 77' ( Ромеу Ориоль ( 77') • Армстронг Стюарт 78' ( Смолбон Вильям ( 78') • Дженепо Мусса 80' 83' ( Ливраменто Валентино ( 83') • Адамс Че 66' ( Лонг Шейн ( 66') • Армстронг Адам
Запасные: Редмонд Натан • Перро Ромен • Льюис Харри • Беднарек Ян
26 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Играли так, как хотели играть - и по игре Саутгемптону это было нужно больше, чем пенсам.
Форстер зверь просто. Жалко, что не дожали синих в основное, а в серии выиграл тот, у кого нервы крепче.