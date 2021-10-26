«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон»

«Челси» после разгрома «Норвича» не смог повторить то же самое с «Саутгемптоном», хотя моментов было создано на несколько матчей вперед, но голкипер «святых» творил чудеса. Все же на 45-й минуте он не справился с ударом головой Кая Хаверца. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Кепа Аррисабалага не справился с ударом с острого угла, а Че Адамс спокойно добавил мяч в сетку. В оставшееся время у обеих команд были отличные шансы, но все же 1:1 в основное время.

В серии пенальти лондонцы были мастеровитее и победили (4:3).