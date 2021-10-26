Защитник Чамберс забил за «Арсенал» первым касанием после выхода на замену

В матче между «Арсеналом» и «Лидсом» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги произошло уникальное событие.

Защитник лондонцев Бен Уайт получил травму в одном из эпизодов, попросив замену. Вместо него на поле вышел Калум Чамберс, который сразу же отметился голом после подачи углового. Это было первое касание англичанина в поединке. Также игрок впервые отметился за «канониров» в текущем сезоне.

Уточним, что по состоянию на 60-ю минуту игры этот мяч остается единственным в противостоянии. Проследить за тем, смогут ли подопечные Микеля Артеты выйти в следующий раунд, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.