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«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги

23 Сентября 2021 • 09:07 Комментировать

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги, об этом сообщается на официальном сайте турнира. Среди сформировавшихся пар выделим противостояния «Вест Хэма» с «Манчестер Сити», «Арсенала» с «Лидсом» и поединок «Челси» - «Саутгемптон».

«Челси» – «Саутгемптон»

«Арсенал» – «Лидс»

«Сток Сити» – «Брентфорд»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Лестер» – «Брайтон»

«Бёрнли» – «Тоттенхэм»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Престон» – «Ливерпуль»

Поединки 1/8 финала соревнований пройдут в конце следующего месяца. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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