«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги, об этом сообщается на официальном сайте турнира. Среди сформировавшихся пар выделим противостояния «Вест Хэма» с «Манчестер Сити», «Арсенала» с «Лидсом» и поединок «Челси» - «Саутгемптон».
«Челси» – «Саутгемптон»
«Арсенал» – «Лидс»
«Сток Сити» – «Брентфорд»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Лестер» – «Брайтон»
«Бёрнли» – «Тоттенхэм»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»
«Престон» – «Ливерпуль»
Поединки 1/8 финала соревнований пройдут в конце следующего месяца. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».