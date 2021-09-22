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Кубок лиги

​Комментатор на «Матч Премьер» грубо ошибся в прямом эфире

22 Сентября 2021 • 17:24 Комментировать
Фулхэм
0:0
Лидс
окончен после пенальти

Комментатор Сергей Дурасов допустил грубую ошибку во время прямого эфира на канале «Матч Премьер» во вторник вечером. Он хотел представить арбитра матча Кубка лиги «Фулхэм» - «Лидс», но вместо этого прочитал название стадиона.

«Арбитр зовут Крэйвен Коттедж!» - сказал Дурасов. «КОттедж, наверное», - добавил комментатор, изменив ударение.

«Нет, «Крэйвен Коттедж» - это стадион», - поправил своего коллегу Константин Генич. Оба комментатора в это время смеялись.

«Лидс» пробился в четвёртый раунд Кубка английской лиги, обыграв «Фулхэм» на выезде в серии пенальти после нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм Сергей Дурасов
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