​Комментатор на «Матч Премьер» грубо ошибся в прямом эфире

Комментатор Сергей Дурасов допустил грубую ошибку во время прямого эфира на канале «Матч Премьер» во вторник вечером. Он хотел представить арбитра матча Кубка лиги «Фулхэм» - «Лидс», но вместо этого прочитал название стадиона.

«Арбитр зовут Крэйвен Коттедж!» - сказал Дурасов. «КОттедж, наверное», - добавил комментатор, изменив ударение.

«Нет, «Крэйвен Коттедж» - это стадион», - поправил своего коллегу Константин Генич. Оба комментатора в это время смеялись.

«Лидс» пробился в четвёртый раунд Кубка английской лиги, обыграв «Фулхэм» на выезде в серии пенальти после нулевой ничьей.