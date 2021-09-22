Гвардиола - об Акинфенве: Легендарный нападающий

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу встречи с нападающим «Уикомба» Адебайо Акинфенвой в рамках 1/16 Кубка лиги (6:1).

«Я бы хотел, чтобы наши молодые футболисты играли против «Уикомба» намного чаще. Например, каждую неделю. Если бы каждые выходные они могли противостоять этому легендарному нападающему, то стали бы намного лучше», - цитирует Гвардиолу Express Sport.

Напомним, что Акинфенва является самым габаритным футболистом. Его вес составляет более 100 килограмм при росте 180 см. Также он увлекается бодибилдингом и является фанатом «Ливерпуля».