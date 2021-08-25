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«Арсенал» забил шесть мячей «Вест Бромвичу» и наконец-то победил

25 Августа 2021 • 23:57 Комментировать
Вест Бромвич
0:6
Арсенал
окончен
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«Арсенал» смог добыть первую победу в новом сезона. После двух поражений в Премьер-лиги «канониры» отправились на кубковый матч с «Вест Бромвичем». «Дрозды» не сумели ничего сделать со столичной командой и проиграли 0:6. Хет-трик на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

Протокол игры  
Вест Бромвич 0:6 Арсенал
    17' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
    45' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:2)
    45' Пепе Николя (0:3)
    50' Сака Букайо (0:4)
    63' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:5)
    69' Ляказетт Александр (0:6)
Палмер Алекс Кипре Седрик Шоттон Сол Рич Адам Снодграсс Роберт Зохоре Кеннет Гарднер-Хикман Тэйлор De Castro Caleb Taylor Ted Cann Малколм
Запасные: Faal Muhammadu _Delaney T. Ричардс Рико Таллок Рейхаан Toby King
Ремсдейл Аарон Холдинг Роб Чамберс Калум Колашинац Сеад Сака Букайо Эдегор Мартин Обамеянг Пьер-Эмерик Пепе Николя Тавареш Нуну Эльнени Мохамед Джака Гранит
Запасные: Лено Бернд Мари Пабло Ляказетт Александр Мартинелли Габриэл Смит-Роу Эмил Самби Локонга Альберт-Мбойо Мэйтленд-Найлс Эйнсли
25 августа. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 

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окончен Ньюпорт 0:8 Саутгемптон
окончен после пенальти Ньюкасл 0:0 Бёрнли 2 3.35 3.5
окончен Вест Бромвич 0:6 Арсенал 7.2 4.3 1.4
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