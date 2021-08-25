«Арсенал» забил шесть мячей «Вест Бромвичу» и наконец-то победил

«Арсенал» смог добыть первую победу в новом сезона. После двух поражений в Премьер-лиги «канониры» отправились на кубковый матч с «Вест Бромвичем». «Дрозды» не сумели ничего сделать со столичной командой и проиграли 0:6. Хет-трик на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.
Протокол игры
|Вест Бромвич
|0:6
|Арсенал
|17' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|45' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:2)
|45' Пепе Николя (0:3)
|50' Сака Букайо (0:4)
|63' Обамеянг Пьер-Эмерик (0:5)
|69' Ляказетт Александр (0:6)
Палмер Алекс • Кипре Седрик • Шоттон Сол • Рич Адам • Снодграсс Роберт • Зохоре Кеннет • Гарднер-Хикман Тэйлор • De Castro • Caleb Taylor • Ted Cann • Малколм
Запасные: Faal Muhammadu • _Delaney T. • Ричардс Рико • Таллок Рейхаан • Toby King
Ремсдейл Аарон • Холдинг Роб • Чамберс Калум • Колашинац Сеад • Сака Букайо • Эдегор Мартин • Обамеянг Пьер-Эмерик • Пепе Николя • Тавареш Нуну • Эльнени Мохамед • Джака Гранит
25 августа. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).