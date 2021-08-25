«Арсенал» забил шесть мячей «Вест Бромвичу» и наконец-то победил

«Арсенал» смог добыть первую победу в новом сезона. После двух поражений в Премьер-лиги «канониры» отправились на кубковый матч с «Вест Бромвичем». «Дрозды» не сумели ничего сделать со столичной командой и проиграли 0:6. Хет-трик на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.