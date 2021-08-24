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«Эвертон», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» прошли в 1/16 финала Кубка лиги

24 Августа 2021 • 23:52 Комментировать
Барроу
0:6
Астон Вилла
окончен
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В борьбе за выход в 1/16 финала Кубка лиги Англии бились и некоторые коллективы Премьер-лиги. «Эвертон» гостил у «Хаддерсфилд Тауна» и при счете 1:1 на 59-й минуте остался в меньшинстве после удаления Мойзе Кина. Впрочем, «ириски» смогли вырвать победу - 2:1. «Вулверхэмптон» был сильнее «Ноттингем Форрест» (4:0), а «Астон Вилла» разгромила «Барроу» (6:0).

Протокол игры  
Барроу 0:6 Астон Вилла
    10' Арчер Камерон (0:1)
    24' Эль-Гази Анвар (0:2)
    45' Эль-Гази Анвар (0:3)
    63' Арчер Камерон (0:4)
    75' Гильберт Фредерик (0:5)
    88' Арчер Камерон (0:6)
24 августа. Стадион "Progression Solicitors Stadium".
Протокол игры  
Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон
    26' Айуоби Алекс (0:1)
(1:1) Лис Том 45'    
    79' Таунсенд Андрос (1:2)
24 августа. Стадион "Джон Смит" (Хаддерсфилд).
Протокол игры  
Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
    58' Саисс Ромен (0:1)
    60' Поденсе Даниэл (0:2)
    86' Тринкан Франсишку (0:3)
    88' (0:4)
24 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Эвертон Вулверхэмптон Астон Вилла
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окончен Суонси 4:1 Плимут
окончен Норвич 6:0 Борнмут 1.85 3.6 3.8
окончен после пенальти Олдхэм Атлетик 0:0 Аккрингтон
окончен Барроу 0:6 Астон Вилла 10 5.3 1.25
окончен Шрусбери Таун 0:2 Рочдейл 1.9 3.5 3.7
окончен Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон 7 4.5 1.45
окончен Моркам 2:4 Престон Норт Энд
окончен Кардифф Сити 0:2 Брайтон
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