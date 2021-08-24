«Эвертон», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» прошли в 1/16 финала Кубка лиги

В борьбе за выход в 1/16 финала Кубка лиги Англии бились и некоторые коллективы Премьер-лиги. «Эвертон» гостил у «Хаддерсфилд Тауна» и при счете 1:1 на 59-й минуте остался в меньшинстве после удаления Мойзе Кина. Впрочем, «ириски» смогли вырвать победу - 2:1. «Вулверхэмптон» был сильнее «Ноттингем Форрест» (4:0), а «Астон Вилла» разгромила «Барроу» (6:0).
Протокол игры
|Барроу
|0:6
|Астон Вилла
|10' Арчер Камерон (0:1)
|24' Эль-Гази Анвар (0:2)
|45' Эль-Гази Анвар (0:3)
|63' Арчер Камерон (0:4)
|75' Гильберт Фредерик (0:5)
|88' Арчер Камерон (0:6)
24 августа. Стадион "Progression Solicitors Stadium".
Протокол игры
|26' Айуоби Алекс (0:1)
|(1:1) Лис Том 45'
|79' Таунсенд Андрос (1:2)
24 августа. Стадион "Джон Смит" (Хаддерсфилд).
Протокол игры
|58' Саисс Ромен (0:1)
|60' Поденсе Даниэл (0:2)
|86' Тринкан Франсишку (0:3)
|88' (0:4)
24 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).