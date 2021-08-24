«Эвертон», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» прошли в 1/16 финала Кубка лиги

В борьбе за выход в 1/16 финала Кубка лиги Англии бились и некоторые коллективы Премьер-лиги. «Эвертон» гостил у «Хаддерсфилд Тауна» и при счете 1:1 на 59-й минуте остался в меньшинстве после удаления Мойзе Кина. Впрочем, «ириски» смогли вырвать победу - 2:1. «Вулверхэмптон» был сильнее «Ноттингем Форрест» (4:0), а «Астон Вилла» разгромила «Барроу» (6:0).