Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Моуринью: «Кейну осталось выиграть один матч, чтобы завоевать трофей»

10 Февраля 2021, 08:12,

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о значимости финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» для нападающего Гарри Кейна.

«Гарри осталось победить в одной игре, чтобы наконец-то завоевать трофей. Это будет очень непростая встреча против команды, которая является главным претендентом на чемпионство в АПЛ.

«Тоттенхэм» будет сражаться. Думаю, этот матч имеет для Кейна личное значение», - приводит слова португальского тренера Goal.com.

Финальный поединок Кубка лиги состоится 25-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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