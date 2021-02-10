Моуринью: «Кейну осталось выиграть один матч, чтобы завоевать трофей»

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о значимости финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» для нападающего Гарри Кейна.

«Гарри осталось победить в одной игре, чтобы наконец-то завоевать трофей. Это будет очень непростая встреча против команды, которая является главным претендентом на чемпионство в АПЛ.

«Тоттенхэм» будет сражаться. Думаю, этот матч имеет для Кейна личное значение», - приводит слова португальского тренера Goal.com.

Финальный поединок Кубка лиги состоится 25-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.