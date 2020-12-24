Англия. Кубок лиги 2020-2021
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«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка лиги

24 Декабря 2020, 08:40,


Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщил портал Goal в «Твиттере».

Согласно итогам жребия, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед», а лондонский «Тоттенхэм» будет противостоять «Брентфорду».

Игры 1/2 финала пройдут в первую неделю января 2021-го года.

Напомним, что действующим триумфатором Кубка лиги является «Манчестер Сити». Подопечные испанского специалиста Хосепа Гвардиолы в решающем поединке минувшего розыгрыша турнира одолели бирмингемскую «Астон Виллу». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм
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