Моуринью сообщил о травме Бэйла

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл травмировался в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сток Сити» (3:1). Об этом рассказал главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

«Гарет сам принял такое решение. О своей травме он сообщил мне в перерыве встречи. Поэтому мы его заменили. О серьезности повреждения мне ничего неизвестно. Он пройдет медосмотр, после чего станут известный детали», - приводит слова специалиста портал Goal.

Валлиец выступает за лондонский коллектив на правах арендного соглашения. Срок действия договора рассчитан до окончания сезона-2020/2021.