Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Моуринью сообщил о травме Бэйла

24 Декабря 2020, 08:27,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл травмировался в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сток Сити» (3:1). Об этом рассказал главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

«Гарет сам принял такое решение. О своей травме он сообщил мне в перерыве встречи. Поэтому мы его заменили. О серьезности повреждения мне ничего неизвестно. Он пройдет медосмотр, после чего станут известный детали», - приводит слова специалиста портал Goal.

Валлиец выступает за лондонский коллектив на правах арендного соглашения. Срок действия договора рассчитан до окончания сезона-2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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