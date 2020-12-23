Моуринью: «Алли должен созидать, а не создавать проблемы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал игру полузащитника Деле Алли, чья ошибка позволила «Сток Сити» начать голевую атаку на 53-й минуте кубкового матча (3:1). Вскоре после этого Алли был заменен.

- Считаю, что игрок на этой позиции должен связывать игру команды и созидать, а не создавать проблемы своей команде. Я был зол, - заявил Моуринью на пресс-конференции.

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника всего 11 матчей, в среднем он проводил на поле по 37 минут за игру.

Помимо «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка лиги Англии вышли «Брентфорд» и «Манчестер Сити».