«Тоттенхэм» прошёл «Сток Сити» в Кубке лиги

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23 Декабря 2020, 22:23,
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«Тоттенхэм» ожидаемо пробился в полуфинал Кубка лиги Англии. В гостях у «Сток Сити» «шпоры» забили три мяча и прошли дальше. Победу со счетом 3:1 принесли результативные удары Гарета Бэйла, Бена Дэвиса и Гарри Кейна.
Ранее в полуфинал также пробились «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Последний участник определится в споре «Эвертона» и «МЮ».
Протокол игры
|22' Бэйл Гарет (0:1)
|(1:1) Томпсон Джордан 53'
|70' Дэвис Бен (1:2)
|81' Кейн Гарри (1:3)
Лонерган Энди • Коллинз Натан • 30'Суттар Гарри • Батт Дэнни • Смит Томми II • Казенс Джордан • Томпсон Джордан • Фокс Морган 34' ( Флетчер Стивен ( 34') • Оукли-Бут Тэшен 79' ( Воукс Сэм ( 79') • Браун Джейкоб 71' ( Пауэлл Ник ( 71') • Макклин Джеймс
Запасные: Таймон Джош • Инс Томас • Шоукросс Райан • Ноукей Блонди
Льорис Уго • Доэрти Мэтт • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Уинкс Гарри • Бэйл Гарет 46' ( Сон Хынмин ( 46') • Алли Деле 66' ( Ламела Эрик ( 66') • Лукас Моура 66' ( Сиссоко Мусса ( 66') • Кейн Гарри
Запасные: Регилон Серхио • Винисиус Карлос • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо
23 декабря. Стадион "Бет365".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Сток Сити