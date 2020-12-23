«Тоттенхэм» прошёл «Сток Сити» в Кубке лиги

«Тоттенхэм» ожидаемо пробился в полуфинал Кубка лиги Англии. В гостях у «Сток Сити» «шпоры» забили три мяча и прошли дальше. Победу со счетом 3:1 принесли результативные удары Гарета Бэйла, Бена Дэвиса и Гарри Кейна.

Ранее в полуфинал также пробились «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Последний участник определится в споре «Эвертона» и «МЮ».