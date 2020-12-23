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«Тоттенхэм» прошёл «Сток Сити» в Кубке лиги

23 Декабря 2020, 22:23,

Global Look Press

«Тоттенхэм» ожидаемо пробился в полуфинал Кубка лиги Англии. В гостях у «Сток Сити» «шпоры» забили три мяча и прошли дальше. Победу со счетом 3:1 принесли результативные удары Гарета Бэйла, Бена Дэвиса и Гарри Кейна.

Ранее в полуфинал также пробились «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Последний участник определится в споре «Эвертона» и «МЮ».

Протокол игры  
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
    22' Бэйл Гарет (0:1)
(1:1) Томпсон Джордан 53'    
    70' Дэвис Бен (1:2)
    81' Кейн Гарри (1:3)
Лонерган Энди Коллинз Натан   30' Суттар Гарри Батт Дэнни Смит Томми II Казенс Джордан Томпсон Джордан Фокс Морган   34' (Флетчер Стивен (   34') Оукли-Бут Тэшен   79' (Воукс Сэм (   79') Браун Джейкоб   71' (Пауэлл Ник (   71') Макклин Джеймс
Запасные: Таймон Джош Инс Томас Шоукросс Райан Ноукей Блонди
Льорис Уго Доэрти Мэтт Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Хёйбьерг Пьер-Эмиль Уинкс Гарри Бэйл Гарет   46' (Сон Хынмин (   46') Алли Деле   66' (Ламела Эрик (   66') Лукас Моура   66' (Сиссоко Мусса (   66') Кейн Гарри
Запасные: Регилон Серхио Винисиус Карлос Алдервейрельд Тоби Харт Джо
23 декабря. Стадион "Бет365".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Сток Сити
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