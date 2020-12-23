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Артета: «Мы имели хороший момент в контратаке, однако затем «Манчестер Сити» забил из офсайда»

23 Декабря 2020, 09:40,

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Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

«Мы имели хороший момент в контратаке, однако затем соперник забил из офсайда. В итоге «Арсенал» потерпел крупное поражение. Сложно с этим смириться, учитывая, как проходила игра. Если ты даришь «Манчестер Сити» голы, твоя победа становится нереальной. Мы должны перевернуть свою игру», - приводит слова испанского тренера издание Sky Sports.

После 14 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 14 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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