Гвардиола не пожалел ученика: «Манчестер Сити» разгромил и выбил из Кубка лиги «Арсенал»

В четвертьфинале Кубка английской лиги сошлись «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Артеты.

Учитель Хосеп Гвардиола против ученика Микеля Артеты. Как романтично раньше выглядела афиша. «Манчестер Сити» против «Арсенала», как громко звучали названия команд. Собственно, они и сейчас звучат громко, но за ширмой величия совсем не та игра. Проблемы у обоих клубов. У «Манчестер Сити» - серьёзные, у «Арсенала» - катастрофические. «Канониры» в четырёх очках и трёх местах от зоны вылета. И не скажешь, что они легко поправят положение, виной такого падения не какое-то невезение или неудачная серия.

«Манчестер Сити» после неоднозначного старта к лидерам подобрался, но по игре тоже остаются вопросы. Многомиллионные вливания будто уходят в никуда. Толково играет по-прежнему только Кевин де Брейне, от которого зависит – удачный или неудачный сегодня день для «горожан». «Арсенал» на территории Англии последний раз побеждал первого ноября, а «Сити» уже восемь матчей не знает поражений, но в кубковой игре «канонирам» будто везёт больше. Они выбили «Ливерпуль» на прошлой стадии Кубка английской лиги, в полуфинале прошлого Кубка Англии остановили «Сити».

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Полурезервные составы «Арсенала» и «Сити» начали очень резво. Первая же атака «горожан» стала голевой и максимально правильной геометрически. Фил Фоден отправил в забег по флангу Зинченко, Александр по классике навесил на линию вратарской, откуда точно пробил Габи Жезус. Подопечные Гвардиолы продолжили давить, частенько накатывая через Зинченко, кроссы Александра в штрафную площадь доставили много неприятных моментов Рунарссону.

Марез тоже не отставал, искусно выполняя навесы от угла поля. После одного из таких должен был отличиться Лапорт, пробивший в противоход голкиперу, но Эмерик немного не попал в створ. И всё было в пользу «МанСити», но ту сработал кубковый дух «Арсенала». Не казалась опасной атака, в ходе которой Мартинелли ушёл в лицевую линию. В итоге Габриэл с трудом смог навесить, а Ляказетт непонятным образом переиграл Лапорта, в падении пробив Стеффена - 1:1. После гола «Арсенал» и ситуацию на поле выправил, счёт уже не смотрелся совсем уж нелогичным.

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Но второй тайм вновь указал на проблемы «канониров». Оборона - проходной двор, масса индивидуальных ошибок. Одну из таких продемонстрировал Рунаррсон, отражая удар Мареза со стандарта. Рунар неуклюже выставил кулаки и сам же закинул мяч в ворота - 1:2. А через пять минут ещё один гол пришёл с левого края. Фил Фоден замкнул прострел Фернандиньо, перебросив многострадального Рунарссона. И показалось, что сделал он это из офсайда. Но Стюарт Атвелл гол засчитал.

«Арсенал» пытался вернуться в игру - Ляказетт заходит на дубль, опасно пальнув с острого угла, но только всколыхнул сетку с внешней стороны. Вместо камбэка лондонцы получили четвёртый мяч и окончательно успокоились - Лапорт замкнул подачу Фодена после розыгрыша углового. 1:4. Не стал Гвардиола жалеть Артету, продлив сложное время своего ученика. «Канониры» покидают Кубок лиги, а «Манчестер Сити» уверенно проходит в полуфинал.