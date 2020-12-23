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Гвардиола не пожалел ученика: «Манчестер Сити» разгромил и выбил из Кубка лиги «Арсенал»

23 Декабря 2020, 00:52,

LiveSport.Ru

В четвертьфинале Кубка английской лиги сошлись «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Артеты.

Протокол игры  
Арсенал 1:4 Манчестер Сити
    3' Жезус Габриэль (0:1)
(1:1) Ляказетт Александр 32'    
    55' Марез Рияд (1:2)
    59' Фоден Фил (1:3)
    73' Лапорт Эмерик (1:4)
Рунарссон Рунар Седрик Соареш Мустафи Шкодран   25' Габриэль дос Сантос Колашинац Сеад Мэйтленд-Найлс Эйнсли Эльнени Мохамед   23'   66' (Смит-Роу Эмил (   66') Себальос Дани Уиллок Джо Мартинелли Габриэл   49' (Пепе Николя (   49') Ляказетт Александр   77' (Балогун Фоларин (   77')
Запасные: Лено Бернд Мари Пабло Тирни Киран Нкетиа Эдди
Стеффен Закари Канселу Жоау Диаш Рубен Лапорт Эмерик Зинченко Александр Родри Эрнандес   77' (Уокер Кайл (   77') Фернандиньо Фернандо Марез Рияд Силва Бернарду   65'   70' (Торрес Ферран (   70') Фоден Фил Жезус Габриэль   74' (Агуэро Серхио (   74')
Запасные: Стерлинг Рахим Эдерсон Мораес Гюндоган Илкай Стоунс Джон
22 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Учитель Хосеп Гвардиола против ученика Микеля Артеты. Как романтично раньше выглядела афиша. «Манчестер Сити» против «Арсенала», как громко звучали названия команд. Собственно, они и сейчас звучат громко, но за ширмой величия совсем не та игра. Проблемы у обоих клубов. У «Манчестер Сити» - серьёзные, у «Арсенала» - катастрофические. «Канониры» в четырёх очках и трёх местах от зоны вылета. И не скажешь, что они легко поправят положение, виной такого падения не какое-то невезение или неудачная серия.

«Манчестер Сити» после неоднозначного старта к лидерам подобрался, но по игре тоже остаются вопросы. Многомиллионные вливания будто уходят в никуда. Толково играет по-прежнему только Кевин де Брейне, от которого зависит – удачный или неудачный сегодня день для «горожан». «Арсенал» на территории Англии последний раз побеждал первого ноября, а «Сити» уже восемь матчей не знает поражений, но в кубковой игре «канонирам» будто везёт больше. Они выбили «Ливерпуль» на прошлой стадии Кубка английской лиги, в полуфинале прошлого Кубка Англии остановили «Сити».

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Полурезервные составы «Арсенала» и «Сити» начали очень резво. Первая же атака «горожан» стала голевой и максимально правильной геометрически. Фил Фоден отправил в забег по флангу Зинченко, Александр по классике навесил на линию вратарской, откуда точно пробил Габи Жезус. Подопечные Гвардиолы продолжили давить, частенько накатывая через Зинченко, кроссы Александра в штрафную площадь доставили много неприятных моментов Рунарссону.

Марез тоже не отставал, искусно выполняя навесы от угла поля. После одного из таких должен был отличиться Лапорт, пробивший в противоход голкиперу, но Эмерик немного не попал в створ. И всё было в пользу «МанСити», но ту сработал кубковый дух «Арсенала». Не казалась опасной атака, в ходе которой Мартинелли ушёл в лицевую линию. В итоге Габриэл с трудом смог навесить, а Ляказетт непонятным образом переиграл Лапорта, в падении пробив Стеффена - 1:1. После гола «Арсенал» и ситуацию на поле выправил, счёт уже не смотрелся совсем уж нелогичным.

Embed from Getty Images

Но второй тайм вновь указал на проблемы «канониров». Оборона - проходной двор, масса индивидуальных ошибок. Одну из таких продемонстрировал Рунаррсон, отражая удар Мареза со стандарта. Рунар неуклюже выставил кулаки и сам же закинул мяч в ворота - 1:2. А через пять минут ещё один гол пришёл с левого края. Фил Фоден замкнул прострел Фернандиньо, перебросив многострадального Рунарссона. И показалось, что сделал он это из офсайда. Но Стюарт Атвелл гол засчитал.

«Арсенал» пытался вернуться в игру - Ляказетт заходит на дубль, опасно пальнув с острого угла, но только всколыхнул сетку с внешней стороны. Вместо камбэка лондонцы получили четвёртый мяч и окончательно успокоились - Лапорт замкнул подачу Фодена после розыгрыша углового. 1:4. Не стал Гвардиола жалеть Артету, продлив сложное время своего ученика. «Канониры» покидают Кубок лиги, а «Манчестер Сити» уверенно проходит в полуфинал.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
23 Декабря 2020, 01:13

Да когда уж этого ученика выгонят? Совсем угробили команду. Скоро с таким тренерством будет достигнуто не просто дно, а дно на дне днища.

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