«Арсенал» отключил комментарии для большинства болельщиков перед матчем с «Манчестер Сити»

В ближайшие минуты «Арсенал» начнёт матч с «Манчестер Сити» за выход в полуфинал Кубка лиги. «Канониры» находятся под шквальным огнём критики из-за провальных результатов команды в Премьер-лиге. Скорее всего, по этой причине пресс-служба клуба ограничила круг лиц, которые могут в «Твиттере» комментировать пост с составом на этот поединок. Размещать сообщения могут только те, на кого подписан клубный аккаунт в соцсети. Но даже «проверенные» на лояльность пользователи нецензурно возмущаются выбором главного тренера Микеля Артеты на этот матч.

«Канониры» сыграют с «Сити» в 23:00 мск.