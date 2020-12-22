«Арсенал» отключил комментарии для большинства болельщиков перед матчем с «Манчестер Сити»

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22 Декабря 2020, 22:43,
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В ближайшие минуты «Арсенал» начнёт матч с «Манчестер Сити» за выход в полуфинал Кубка лиги. «Канониры» находятся под шквальным огнём критики из-за провальных результатов команды в Премьер-лиге. Скорее всего, по этой причине пресс-служба клуба ограничила круг лиц, которые могут в «Твиттере» комментировать пост с составом на этот поединок. Размещать сообщения могут только те, на кого подписан клубный аккаунт в соцсети. Но даже «проверенные» на лояльность пользователи нецензурно возмущаются выбором главного тренера Микеля Артеты на этот матч.
«Канониры» сыграют с «Сити» в 23:00 мск.
Our quarter-final XI tonight!— Arsenal (@Arsenal) December 22, 2020
#CarabaoCup
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон