Англия. Кубок лиги 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» отключил комментарии для большинства болельщиков перед матчем с «Манчестер Сити»

22 Декабря 2020, 22:43,

Depositphotos

В ближайшие минуты «Арсенал» начнёт матч с «Манчестер Сити» за выход в полуфинал Кубка лиги. «Канониры» находятся под шквальным огнём критики из-за провальных результатов команды в Премьер-лиге. Скорее всего, по этой причине пресс-служба клуба ограничила круг лиц, которые могут в «Твиттере» комментировать пост с составом на этот поединок. Размещать сообщения могут только те, на кого подписан клубный аккаунт в соцсети. Но даже «проверенные» на лояльность пользователи нецензурно возмущаются выбором главного тренера Микеля Артеты на этот матч.

«Канониры» сыграют с «Сити» в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола