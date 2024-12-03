Могут ли Руни уволить – в «Плимуте» дали ответ

В двух последних матчах Чемпионшипа «Плимут» потерпел два поражения с общим счётом 1:10, в результате чего опустился на 21-е место в таблице. Появились слухи о том, что Уэйн Руни может быть уволен с должности главного тренера. Комментарий на этот счёт дал председатель «Плимута» Саймон Халлетт.

«Мы все находимся под давлением. Мы играем не очень хорошо и не делаем на поле то, чего бы хотели. Поэтому ощущается давление. Болельщики ощущают давление, правление ощущает давление, и Руни ощущает давление. Но мы не думаем о том, чтобы избавиться от него. Мы думаем о том, как можем поддержать его. Разговоров о замене тренера нет», - цитирует Халлетта портал Goal.