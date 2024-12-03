Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Могут ли Руни уволить – в «Плимуте» дали ответ

03 Декабря 2024 • 18:20 Комментировать

В двух последних матчах Чемпионшипа «Плимут» потерпел два поражения с общим счётом 1:10, в результате чего опустился на 21-е место в таблице. Появились слухи о том, что Уэйн Руни может быть уволен с должности главного тренера. Комментарий на этот счёт дал председатель «Плимута» Саймон Халлетт.

«Мы все находимся под давлением. Мы играем не очень хорошо и не делаем на поле то, чего бы хотели. Поэтому ощущается давление. Болельщики ощущают давление, правление ощущает давление, и Руни ощущает давление. Но мы не думаем о том, чтобы избавиться от него. Мы думаем о том, как можем поддержать его. Разговоров о замене тренера нет», - цитирует Халлетта портал Goal.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Плимут Аргайл Плимут Саймон Халлетт ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Бензема догнал Роналду по количеству голов Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб
Спортивные новости
Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
18:20 · Англия. Чемпионшип
Могут ли Руни уволить – в «Плимуте» дали ответ
02 Декабря
13:14 · Англия. Чемпионшип
Руни могут уволить после 1:10 в двух матчах
30 Ноября
18:48 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард: «Тренерам приходится доказывать кому-то неправоту, и без разницы – я это или Гвардиола»
28 Ноября
13:26 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа 1 официально
27 Ноября
16:49 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард согласился возглавить клуб из Чемпионшипа 1 слухи
21 Ноября
04:24 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал игрока, который напомнил ему себя
20 Ноября
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа слухи
19 Ноября
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
16:49 · Англия. Чемпионшип
У Руни проблемы – его жена переживает 2
15:18 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард ведёт продвинутые переговоры с английским клубом 1
16 Ноября
17:26 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой хочет возглавить английскую команду
14 Ноября
09:54 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой может возглавить английский клуб
11 Ноября
17:47 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард близок к назначению в английском клубе
04 Ноября
15:01 · Англия. Чемпионшип
«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер восходящей звезды с солидным ценником слухи
03 Ноября
04:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готовит крупную сумму за брата Беллингема слухи
23 Октября
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
12:46 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Арсенала» Уилшер стал главным тренером «Норвича» официально
17 Октября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе
16 Октября
22:00 · Англия. Чемпионшип
В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото
13 Октября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
08 Октября
18:51 · Англия. Чемпионшип
Руни предъявили обвинения
30 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
Все новости