Руни могут уволить после 1:10 в двух матчах

Уэйн Руни рискует потерять должность главного тренера в «Плимуте». Молодой специалист находится под пристальным вниманием руководства клуба после крайне неудачной недели, пишет издание The Guardian.

В двух последних матчах «Плимут» проигрывал, причём крупно. Команда Руни сначала проиграла «Норвичу» со счётом 1:6, а затем – «Бристоль Сити» со счётом 0:4. На текущий момент «Плимут» занимает лишь 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Уэйн Руни принял «Плимут» перед стартом сезоне. Ранее бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» тренировала «Дерби», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».