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Англия. Чемпионшип

Лэмпард: «Тренерам приходится доказывать кому-то неправоту, и без разницы – я это или Гвардиола»

30 Ноября 2024 • 18:48 Комментировать
Ковентри
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Кардифф Сити
перерыв

Фрэнк Лэмпард несколько дней назад стал главным тренером «Ковентри Сити» из Чемпионшипа. Специалист высказался о своём назначении.

«Британским тренерам нужно давать шанс. Иногда они сталкиваются с ещё более суровым отношением, особенно бывшие игроки. В каждой ситуации важен контекст. Меня не особо волнуют оценочные мнения людей. Я не хочу сидеть здесь и говорить, что и кому хочу показать в этом мире. Я целеустремлённый, мне нравится доказывать людям их неправоту. В игровой карьере мне это удавалось. Когда ты тренер, то понимаешь, что придётся кому-то доказывать неправоту. И тут без разницы – я это или Пеп Гвардиола», - цитирует Лэмпарда портал Goal.

«Ковентри Сити» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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