Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа официально

28 Ноября 2024 • 13:26 Комментировать (1)

Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил команду «Ковентри», об этом сообщает пресс-служба команды из Чемпионшипа.

Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2027 года. 

Напомним, что последним место работы был лондонский «Челси», где он был исполняющим обязанности главного тренера с апреля по июнь этого года. Ранее он руководил «Дерби» и «Эвертоном».

«Ковентри» после 17 туров Чемпионшипа располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, на его счету 17 очков. Лэмпард дебютирует в качестве тренера в субботу, 30 ноября, в матче против «Кардифф Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Фрэнк Лэмпард
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ARTUR
28 Ноября 2024 в 14:12
Лемпа уважаю , поэтому желаю ему успехов
Ответить
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Роналду сделал заявление после победного дубля Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля» Месси написал всего одно слово о Марадоне
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
13:26 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа 1 официально
27 Ноября
16:49 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард согласился возглавить клуб из Чемпионшипа слухи
21 Ноября
04:24 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал игрока, который напомнил ему себя
20 Ноября
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа слухи
19 Ноября
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
16:49 · Англия. Чемпионшип
У Руни проблемы – его жена переживает 2
15:18 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард ведёт продвинутые переговоры с английским клубом 1
16 Ноября
17:26 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой хочет возглавить английскую команду
14 Ноября
09:54 · Англия. Чемпионшип
Ван Нистелрой может возглавить английский клуб
11 Ноября
17:47 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард близок к назначению в английском клубе
04 Ноября
15:01 · Англия. Чемпионшип
«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер восходящей звезды с солидным ценником слухи
03 Ноября
04:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готовит крупную сумму за брата Беллингема слухи
23 Октября
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
12:46 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Арсенала» Уилшер стал главным тренером «Норвича» официально
17 Октября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Уилшер покинет «Арсенал» и займёт должность в другом английском клубе
16 Октября
22:00 · Англия. Чемпионшип
В «Мидлсбро» пошутили над Роналду после матча Лиги наций фото
13 Октября
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
08 Октября
18:51 · Англия. Чемпионшип
Руни предъявили обвинения
30 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов выбрал между РПЛ и Чемпионшипом
02:43 · Англия. Чемпионшип
Черногорский нападающий может получить 10-матчевую дисквалификацию в Чемпионшипе
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
29 Сентября
14:19 · Англия. Чемпионшип
В Англии во время матча на «Хиллсборо» умер болельщик
27 Сентября
04:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
23 Сентября
12:53 · Англия. Чемпионшип
Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа 1
Все новости