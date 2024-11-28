Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил команду «Ковентри», об этом сообщает пресс-служба команды из Чемпионшипа.

Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, что последним место работы был лондонский «Челси», где он был исполняющим обязанности главного тренера с апреля по июнь этого года. Ранее он руководил «Дерби» и «Эвертоном».

«Ковентри» после 17 туров Чемпионшипа располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, на его счету 17 очков. Лэмпард дебютирует в качестве тренера в субботу, 30 ноября, в матче против «Кардифф Сити».