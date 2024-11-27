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Англия. Чемпионшип

Лэмпард согласился возглавить клуб из Чемпионшипа слухи

27 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать
Ковентри
...
Кардифф Сити
30.11 18:00

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером «Ковентри». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 46-летний специалист дал согласие на работу в «Ковентри». Пока ничего не подписано, но ожидается, что о назначении Лэмпарда будет объявлено к четвергу, отметил источник.

После 17 туров «Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице второго по силе английского дивизиона, имея в копилке 17 очков.

В ближайшем туре «Ковентри» примет на своем поле «Кардифф Сити» (30 ноября).

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он покинул в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Фрэнк Лэмпард

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