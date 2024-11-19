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Англия. Чемпионшип

Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата

19 Ноября 2024 • 22:56 Комментировать
Боруссия Д
...
Фрайбург
23.11 17:30

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перебраться в дортмундскую «Боруссию».

Представители «шмелей» следят за развитием 19-летнего игрока и поддерживают связь с его семьёй, докладывает известный журналист Патрик Бергер. Известно также, что «Сандерленд» запросит за восходящую звезду порядка 25 млн евро. Интерес к хавбеку также проявляют клубы Английской премьер-лиги.

Джоб Беллингем провёл 13 матчей за «чёрных котов» в нынешнем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, в недавнем прошлом за дортмундскую «Боруссию» выступал Джуд Беллингем, старший брат Джоба. Летом 2023 года звёздный англичанин перешёл в мадридский «Реал».

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