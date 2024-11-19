У Руни проблемы – его жена переживает

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни сейчас живёт вдали от своей супруги по имени Колин. Как сообщает Daily Mail, вторая половинка экс-игрока «Манчестер Юнайтед» переживает из-за образа жизни, который ведёт Уэйн. Он часто посещает местный бар и неправильно питается. Как следствие, в свои 39 лет Руни набрал большой вес.

«Он довольно часто приходит сюда выпить пару бокалов. Он определённо прибавил в весе с тех пор, как приехал сюда. Возможно, ему нравятся пирожки», - рассказал один из посетителе одного из заведений.

По данным источника, Колин Руни запретила супругу брать еду на вынос и даже стала составлять для него режим питания. Также жена старается делать так, чтобы Уэйн чем-то занимался в свободное время.