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Англия. Чемпионшип

У Руни проблемы – его жена переживает

19 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни сейчас живёт вдали от своей супруги по имени Колин. Как сообщает Daily Mail, вторая половинка экс-игрока «Манчестер Юнайтед» переживает из-за образа жизни, который ведёт Уэйн. Он часто посещает местный бар и неправильно питается. Как следствие, в свои 39 лет Руни набрал большой вес.

«Он довольно часто приходит сюда выпить пару бокалов. Он определённо прибавил в весе с тех пор, как приехал сюда. Возможно, ему нравятся пирожки», - рассказал один из посетителе одного из заведений.

По данным источника, Колин Руни запретила супругу брать еду на вынос и даже стала составлять для него режим питания. Также жена старается делать так, чтобы Уэйн чем-то занимался в свободное время.

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